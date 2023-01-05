Kadıköy'de denetimde ceza kesilen taksici: ‘Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan taksi sürücülerine ceza yağdı. Kemer takmayan bir taksici ise kendisine ‘neden kemer takmadınız' şeklinde soru soran basın mensuplarına, “ceza yemedim siz uyduruyorsunuz” dedi. Sürücüye, kemer takmamaktan dolayı 436 TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi.

Kemer takmadığı tespit edilen bir taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından çevrildi. Sürücü, kendisine soru soran basın mensuplarına, “Nereden gördün takmadığımı, ne kadar saçmalıyorsun sen göremiyorsun. Siz kendiniz uyduruyorsunuz” dedi. Aynı sürücüye kemer takmamaktan dolayı 436 TL para cezası uygulandı. Ceza makbuzu kesilen sürücü, “Ağabey sağ ol cezayı yedik, normal trafikte olan şeyler” dedi.

“Yevmiye gitti kanka”

Denetimlerde kemer takmamaktan ceza uygulanan bir başka taksici, “Ağabey yapacak bir şey yok kurala uymadık, cezayı yedik. 436 Lira ceza yemişiz, yevmiye gitti kanka” şeklinde konuştu.

Denetimler çerçevesinde 4 sürücüye kemer takmamaktan toplamda bin 744 lira ceza kesildi. Bir sürücüye ise ruhsat bulundurmamaktan dolayı 370 lira cezai işlem uygulandı.