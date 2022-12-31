Kadıköy'de denetime takılan korsan taksiciden muhabire ilginç tepki: 'Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim'

Kadıköy'de trafik denetimine takılan bir korsan taksi şoförüne 19 bin lira idari para cezası kesildi. Korsan taksi aracı ise bağlanarak 2 ay trafikten men edildi. Denetime takılan korsan taksici basın mensuplarına, “Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim abi” diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliği ekipleri, korsan taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, caddeden geçen araçları durdurarak tek tek inceledi. Araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülere alkol testi yaptı. Denetimler sırasında durdurulan ve korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir kişiye 19 bin TL idari para cezası kesilerek aracı 2 ay süreyle trafikten men edildi. Korsan takside yolcu olarak bulunan 3 kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendilerini görüntüleyen habercilere ise parmak salladı. Polis, korsan taksi kullanan 3 kadın hakkında da idari para cezası uyguladı.

“Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim”

Denetime takılan korsan taksici Ayhan G., "19 bin lira ceza yedim. Araç 2 ay bağlandı, yapacak bir şey yok. Pişmanlık abi, gözünüzü seveyim. Caddebostan'dan aldım, korsan taksiyi kendileri tercih etti. Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim abi. Bu ikinci kez ceza yiyişim” diye konuştu.

“Korsan taksiye ilk defa binmiyoruz”

Korsan taksi kullanan yolcu ise “Ne yapalım yani yiyecekmişiz cezayı, yapacak bir şey yok. Olsun, eşime eziyet oldu. Yazık gecenin bu saatinde kalkıp gelip beni alacak. İstanbul'da taksi olmaz mı tabii ki var. Hiç düşünmedik normal taksi ne kadar tutar diye. Korsan taksiye ilk defa binmiyoruz yani yıllardır defalarca bindik. Alkol alıyoruz diye korsan taksiye bindik, kendi arabalarımız var normalde” diye konuştuk.