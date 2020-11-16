Kadıköy'de deniz sularının çekilmesi paniğe neden olmuştu, suların gelgitten çekildiği ortaya çıktı

Anadolu Yakası'nın kıyı şeridinde meydana gelen deniz suyunu çekilmesi gelgit olayı bağlı olarak gerçekleştiği öğrenildi.

Vatandaşlar bu olayın İstanbul'da deprem olup olmayacağını akıllara getirerek konuyla ilgili inceleme yapılmasını istedi. Öte yandan Kadıköy'de çekilen deniz sularının benzer şekilde Kartal Sahil'de de görülmesi üzerine bölgede bulanan balıkçılar bu durumun normal olduğunu denizde oluşan gelgide bağlı olarak gerçekleştiğini doğal bir sirkülasyon olduğunu belirttiler.

"En son Cuma günü gelgit oldu"

Balıkçı Aziz Yılmaz; “Yaklaşık üç senedir burada her zaman kışın da dahil olmak üzere denize giriyoruz. Suyun geri çekilmesi gelgite bağlıyorum. Deniz suyu son bir ayda bir 40 santim aşağı iniyor. Şuradan göreceğiniz birazdan baktığınız zaman kayaların midyeleri açığa çıkıyor. Ama bir ay sonra doluyor. Bir ay sonra bir daha iniyor. Yani ben onu doğal bir gelgit olarak görüyorum. Cuma günü daha aşağıdaydı. Cuma günü şurada gördüğünüz kaya tamamen açıktaydı. Şimdi dolmuş gördüğünüz gibi bir hafta alçak kalıyor. Bir hafta sonra doluyor su ama ayda bir çekilme oluyor yani. Onu da ben doğal gelgite bağlıyorum” dedi.