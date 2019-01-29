Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

Kadıköy'deki vapur iskelesi önünde temizlik yapan belediye işçileri, denizde kıyıya vurmuş erkek cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Deniz polisi cesedi tekneye çıkararak Kıyı Emniyet'e ait iskeleye götürdü. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Kadıköy sahilinde özel firmaya ait teknelerin kullandığı iskelenin çevresinde temizlik yapan belediye işçileri, denizde kıyıya vurmuş halde duran bir erkek cesedi olduğunu fark etti. İşçiler bunun üzerine derhal polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, cesedin sudan çıkarılması için bir süre Deniz Polisi beklendi. Polis ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Tekneyle olay yerine gelen Deniz Polisi ekibi, sudaki cesedi çıkararak tekneye aldı. Ceset buradan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu'na çıkarılarak ceset torbasına konuldu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.