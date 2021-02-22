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Kadıköy'de doktoru dolandıran sahte teknik servisçiler kamerada

Kadıköy’de sahte teknik servis tamircisi kılığına girerek yüzlerce vatandaşı dolandıran şahısların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de sahte teknik servis tamircisi kılığına girerek yüzlerce vatandaşı dolandıran şahısların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.



Kadıköy'de Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç Dr. Erdoğan Dadaş, evindeki buzdolabının bozulması üzerine internet üzerinden bulduğu teknik servis ile iletişime geçmiş ve teknik servis elemanı olduğunu iddia ederek evine gelen şahıslara tamir bedeli olarak 2 bin 400 lira ödeme yapmıştı. Sahte servisçilerin evden ayrılması üzerine buzdolabının çalışmadığını farkeden Dadaş, eve gelen şahısları aramış olmasına rağmen geri dönüş alamayınca dolandırıldığını anlamıştı.



Doç Dr. Erdoğan Dadaş dolandırıldığını anlaması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Konuyla ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti.



Dolandırıcıların o anları kamerada


Dadaş'ı teknik servis elemanı olduklarını iddia ederek dolandıran şahısların daha öncesinde de çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin binalara giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Görüntülerde belirledikleri adrese gelen şüphelilerin ellerinde tamirat çantası olduğu ve rahat tavırlar sergiledikleri görülüyor.

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