Kadıköy'de dron destekli denetim: Kaçan taksiciye ceza kesildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kaçan bir taksiciye 951 lira ceza kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi. Araç muayenesi bulunmadığı tespit edilen taksi şoförüne 951 lira ceza uygulanırken, denetimden kaçan bir taksinin plakasına 951 lira cezai işlem uygulandı. Denetimde, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı dron ise, kırmızı ışık ihlalleri ve sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol etti.