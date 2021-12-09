İhlas Haber Ajansı

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Kadıköy'de drone destekli denetimde emniyet kemeri ihmaline ceza yağdı

Kadıköy’de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy'de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone destekli denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücülere 144'er lira para cezası uygulandı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy Bağdat Caddesinde trafik düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla drone tipi hava aracıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama, seyir halinde iken cep telefonu kullanma, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kuralları ihlalleri konusunda sürücüleri uyarıldı.


Denetimler sırasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 4 sürücüye ise 144'er lira para cezası uygulandı.

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