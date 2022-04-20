İhlas Haber Ajansı

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Kadıköy'de dronlu denetimde ışık ihlaline ceza yağdı

Kadıköy’de, polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kadıköy'de, polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, yarım saat içerisinde ışık ihlali yapan 4 sürücüye toplamda bin 708 lira para cezası uygulandı.



İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drondan aldıkları görüntülerle belirledi. Denetimler esnasında yarım saat içerisinde ışık ihlali yaptığı tespit edilen 4 sürücüye toplamda bin 708 lira para cezası uygulandı.



“Işık yandığını fark etmedim”


Denetimler esnasında kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen sürücü, “Işık yandığını fark etmedik. O sebeple geçmiş bulundum” diye konuştu.

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