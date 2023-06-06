Kadıköy'de E-5'te geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi

Kadıköy'de E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde geri geri giden otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin ana yolda ve bağlantı yolunda geri geri ilerlediği anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kadıköy'de E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde, sürücüsünün geri geri giderek kullandığı otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü otomobilini geri geri sürerek kazaya davetiye çıkardı. Otomobilin hem ana yolda hem de bağlantı yolunda bir süre boyunca geri geri ilerlediği görüldü. O anlar yoldaki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.