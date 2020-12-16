Kadıköy'de Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma

Fenerbahçe, 1985-1987 yılları arasında sarı-lacivertlilerde forma giyen Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a imzalı forma hediye etti.

Fenerbahçe yönetimi, sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a karşılaşma öncesi düzenlenen törenle tüm oyuncuların imzasının olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Erdoğan Yılmaz 1985-1987 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymiş, futbolcuyken aynı zamanda kamu yönetimi okuduğu için takım arkadaşları tarafından ‘Kaymakam' lakabıyla çağrılıyordu.