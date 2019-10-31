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Kadıköy'de feci ölüm

Kadıköy’de kendisine ait kamyonun lastiklerini kontrol eden vatandaş, hareket eden aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kadıköy'de kendisine ait kamyonun lastiklerini kontrol eden vatandaş, hareket eden aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Vatandaşı ölüm haberi üzerine olay yerine akın eden yakınları sinir krizi geçirdi.


Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Nur Sokak'ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Salih Kadim, 34 HC 6648 plakalı kamyonunun lastiklerini kontrol ettiği sırada, vatandaşların ifadesine göre frendeki sorun nedeniyle kamyon aniden hareket etti. Bu sırada kamyonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybederken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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