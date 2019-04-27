Kadıköy'de Geleneksel Çocuk Oyunları Liginde ödüller sahiplerini buldu

Kadıköy'de Geleneksel Çocuk Oyunları Ligleri ödül töreniyle sona erdi. Törende konuşma yapan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, "Kadıköy ilçemizin geleneksel çocuk oyunları liglerinin kapanış töreni. Gayet güzel geçti. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Kültür mirasımız olan oyunlarla çocukları buluşturmak güzel” dedi.

Kadıköy'de 18 Nisan'da başlayan ve yakan top, mendil kapmaca, seksek oyunlarının içinde olduğu Geleneksel Çocuk Oyunları Ligleri için kupa ve madalya töreni düzenlendi. Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan yardımcısı Rahmi Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Sadık Aslan, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercul ile çok sayıda öğrenci ve ailesi katıldı.

“Çocuklarımız bu günlerini hiçbir zaman unutmayacak”

Törende konuşma yapan Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, “Bizler okullarda çok sınavlara girdik, notlar aldık. Ama inanın matematik, fen bilgisi, fizik, kimya vs. aldığımız notların birçoğu unutuldu. Hafızamızda çok yer almadı. Ama arkadaşlarımızla yaptığımız ortak sporlarda, takım sporlarda, oyunlarda aldığımız madalyaları hiçbir zaman unutmadık. Zaman zaman onlara bakıyoruz. Demek ki bu yapılan daha anlamlı. Ve çocuklarımız bu günlerini hiçbir zaman unutmayacaklar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsanız mutlusunuzdur. Bu çocuklarımız yaklaşık 2 aydır bu oyunları oynuyor” dedi.

“Çocuk demek oyun demektir”

600 çocuğun bu oyunlarda yer aldığını söyleyen Özarslan, “2 ay boyunca çocuklarımız çok mutlu oldu, ben eminim. Geleneksel oyunlarımızın kurallarını, çizgilerini hem okul bahçesinde, hem de okulun koridorlarında görüyoruz. Çok güzel olmuş, bu oyunları unutmamamız lazım. Çocuk demek oyun demektir. Eğer çocuklarımız oyunun içinde bulunamıyorsa, oyundan zevk almıyorsa inanın büyük bir sorun vardır” dedi.

Yanında getirdiği madalyanı cebinden çıkaran Özarslan, “Bu başarının mimarı federasyon başkanımız Mehmet Mutlu beydir” diyerek madalyayı Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu'ya takdim etti.

“Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz”

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, “Kadıköy ilçemizin geleneksel çocuk oyunları liglerinin kapanış töreni. Ligleri, bitirdik. Gayet güzel geçti. Çocuklar çok mutlu. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bunun yanı sıra Diyarbakır'da Mardin'de Şırnak'ta İzmir'de liglerimiz devam ediyor. Kademe kademe kapanış törenleri yapacağız. Tabi bunları yapmamız lazım. Çünkü bunlar kültür mirasımız olan oyunlar. Çocuklarla onları buluşturmak güzel” dedi.

“Büyükşehirlerde çocuklar beton yığınlarına mahkum bir hayat yaşıyorlar” diyen Mutlu, “Bu şekilde onların hem arkadaşlık hem de bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlaması açısından bu oyunlarımızı oynamaları isabetli oluyor. Şuan 614 çocuğuz oynadı, 42 takım yaptık burada. Geçmişi bugünlere taşımak çocukların sayesinde. Bizi de mutlu ediyor bu. Çocuklar iyi ki varlar diyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel Çocuk Oyunları Liglerin katılan öğrencilerden Ayşe Asiltürk, “Kupayı 1 puanla kaçırdık. Ama yine de çocuk oyunları çok güzeldi. Çok eğlendim. Hep yapılması gerekiyor” dedi. Çağan Kaya isimli bir öğrenci ise, “Çok güzeldi, takım adına teşekkür ediyorum. Çok emek harcadık. Üçüncü olduk, birinci olmak hedefimizdi. Olmadı, seneye” diye konuştu.

Çocuklarla beraber seksek oynadılar

Konuşmaların ardından protokol üyeleri dereceye giren sporculara ve takımlarına madalya ve kupalarını takdim etti. Programın sonunda ise, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu çocuklarla birlikte seksek oynadı.