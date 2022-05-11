Kadıköy'de güzergahının dışına çıkan minibüsçünün E-5'te indirdiği yolcuya motosiklet çarptı

Kadıköy'de bir minibüs şoförü, trafiğe girmemek için güzergahının dışına çıkarak yolcusunu E-5'te indirince o esnada emniyet şeridine seyir halindeki motosiklet sürücüsü indirilen yolcuya çarptı. Yola savrulan yolcu, minibüs şoförü tarafından hastaneye götürülürken, yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün Kadıköy'de E-5 karayolu Göztepe Köprüsü mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gebze-Harem seferi yapan bir minibüs şoförü, yan yol trafiğine girmemek için güzergahını değiştirip E-5'te yolcu indirdi. O esnada emniyet şeridinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolda indirilen yolcuya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu bariyerlere savrulurken, yaralanan yolcuyu minibüs şoförü hastaneye götürdü. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı motosikletli sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı.

“Minibüsçü kendi güzergahında yolcu indirmedi”

Motosiklet sürücünün arkadaşı Erhan Korkut kaza hakkında, “Minibüsçü kendi güzergahında yolcu indirmedi. Yolcu indirme yeri yan yoldur. Ama minibüsçü geldi, E-5'in tam ortasına emniyet şeridine yolcu indirdi. Gelen motosikletli arkadaş da ona çarptı. Minibüs şoförü yaralı yolcuyu götürdü. Motosikletli arkadaşımızı da hastaneye kaldırdık. Bunun cezasız kalmamasını istiyorum. Minibüs şoförünün kesinlikle gözaltına alınıp gerekenin neyse yapılmasını istiyorum. Çünkü arkadaşımızın hayatını tehlikeye attı. Arkadaşımız burada bariyerlerde ölebilirdi. Çünkü motor kazasında biz kendimiz kaza yaptığımız zaman kaporta biziz. Ama araba sonuçta bir 4 tekerlek üzerinde gidiyor. Biz 2 teker üzerinde gidiyoruz. Böyle olmaması lazım” dedi.