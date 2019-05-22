Kadıköy'de hastanede yangın paniği

Kadıköy'de bir özel hastanenin jeneratör dairesinde yangın çıktı. Hastalar dışarı çıkartılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin jeneratör dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Hastanenin acil bölümündeki hastalar, tedbir amaçlı olarak sedye ve tekerlekli sandalyelerle dışarı çıkartılarak başka hastanelere sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.