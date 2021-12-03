Kadıköy'de “Hayat Yeniden" adlı belgeselin galası yapıldı

Çekimleri; Berlin, Madrid, Atina, Gaziantep, Kilis ve İstanbul'da gerçekleştirilen "Hayat Yeniden" adlı belgeselin galası Kadıköy Müze Gazhane'de yapıldı.

Genel yönetmenliğini Coşkun Aral, yönetmenliğini Murat Toy, yapımcılığını da Müge Aral'ın üstlendiği “Hayat Yeniden” isimli belgeselin galası 1 Aralık 2021 tarihinde, Kadıköy Müze Gazhane'de yapıldı. Çekimleri; Berlin, Madrid, Atina, Gaziantep, Kilis ve İstanbul'da gerçekleştirilen belgesel, dört insan, dört hikayeyi konu alıyor. Belgeselde Muhammed, Kefah, Mustafa ve Ravda isimli 4 kişinin mülteci olarak doğmamış ama hayatlarını başka ülkelerde yeniden kurmak zorunda kalmış insanların hikayeleri 'hayat yeniden', 'umut tüm felaketleri yener', 'istatistiksel verilerin ardında saklı gerçek' temalı hikayelerle anlatılıyor. Proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Müze Gazhane ve Planlama Ajansı mekan ve etkinliğin yaygınlaştırılması konusunda, Foto Muhabirleri Derneği de fotoğrafların sağlanmasında destek sağladı. Yapılan etkinlik kapsamında Foto Muhabirleri Derneği'nin hazırladığı fotoğraf sergisi Aralık ayında ziyarete açık olacak.