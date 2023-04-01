Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul Uygulaması' yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Huzur İstanbul Uygulaması’ gerçekleştirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamaya Özel Harekat polisleri destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde helikopter destekli "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada Asayiş Şube Müdürlüğü, Yunus Polisleri ve Özel Harekat polisleri yer aldı. Kadıköy'de Kuşdili Caddesi'nde yapılan uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Polis Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.