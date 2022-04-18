Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu

Kadıköy'de bir inşaat sahasında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İnşaat sahasının yanında bulunan 5 katlı bina tahliye edilirken, alan havadan görüntülendi.

Olay, Kadıköy Kozyatağı Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir inşaat alanında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat çalışması esnasında inşaat sahasında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Olayı gören inşaat işçileri 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Göçüğün oluştuğu alanın yan tarafında bulunan 5 katlı bina tahliye edilirken, göçük altında kimsenin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

İstinat duvarının çökmesiyle göçüğün oluştuğu inşaat alanı havadan görüntülendi.