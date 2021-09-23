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Kadıköy'de ısıtıcı alev aldı

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Giresunspor mücadelesinin 20.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Giresunspor mücadelesinin 20. dakikasında tribünlerde yer alan bir ısıtıcı alev aldı.


Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor arasında Kadıköy'de oynanan müsabakada statta ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Fenerium üst tribününde yer alan ısıtıcılardan bir tanesi bir anda alev aldı ve yanan parçalar zemine doğru düşmeye başladı. Isıtıcıdaki alev daha sonra stat görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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