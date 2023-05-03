Kadıköy'de istek şarkı cinayeti

Kadıköy Rıhtım'da şarkı söyleyen Cihan Aymaz isimli genç, istek şarkı tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımında meydana geldi. Sokakta şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ın yanına yanaşan, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet C., bir türkü istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet C., yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı. Aldığı darbenin etkisiyle denize düşen Aymaz, olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkartıldı. Aymaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sırasında kendi de denize atlayan saldırgan Mehmet C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cihan Aymaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cihan Aymaz'ın kuzeni Baran Aymaz, "Arkadaşlarının yanına gitmiş. İyi niyetli, temiz kalpli biriydi. Orada içkili olduğu söylenen bir kişi kendisinden şarkı isteğinde bulunmuş. O kişi ısrar edince tartışma yaşanmış. Cihan'a hakaretler etmeye başlamış. Sonra bıçak çekip bıçaklıyor. Cihan o sırada denize düşüyor. Bıçaklayan kişi de denize atlıyor. Hem Cihan'ı kurtarmak için mi atladı bilmiyoruz. Cihan'ın orada kalbi duruyor. Cinayeti işleyen kişi yarım saat sudan çıkmıyor. Botlarla gelen ekipler bıçaklayan şahsı alıp götürüyorlar. Kadıköy gibi işlek bir yerde birini nasıl katledebiliyorlar? Bölge esnafı tarafından çok sevilen bir çocuk. Karşı taraf kötü niyetli, çünkü bir şarkı için insan öldürebiliyor" dedi.

Cihan Aymaz'ın cenazesi Ataşehir'de defnedilecek.