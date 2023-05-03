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Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada

Kadıköy’de istek şarkı tartışmasında öldürülen sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz son yolculuğuna uğurlandı.

Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında öldürülen sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz son yolculuğuna uğurlandı. Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Kadıköy'de yaşanan olayda, sahil kenarında şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ın yanına yanaşan alkollü Mehmet C., bir türkü istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet C., yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı. Aldığı darbenin etkisiyle denize düşen Aymaz, olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkartıldı. Aymaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan şahıs Adliyeye sevk edildi.

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