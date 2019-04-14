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Kadıköy'de istinat duvarı çöktü, otomobil askıda kaldı

İstanbul’da aniden bastıran yağmur, Kadıköy’de bir inşaatın istinat duvarının çökmesine neden oldu.

İstanbul'da aniden bastıran yağmur, Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Bir otomobilin askıda kaldığı olay sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı.


Göztepe Mahallesi Rıfatpaşa Sokak'ta 10 katlı bir binanın yanında bulunan inşaatın istinat duvarı çöktü. Olay sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çökme nedeniyle park halindeki bir otomobilin ön tekerleği havada kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir alırken, apartmanda yaşayan vatandaşlar tedbir almayan inşaat görevlilerine tepki gösterdi. Öte yandan, aniden bastıran dolu tanelerinin kaldırımı kaplayan görüntüsü de dikkat çekti.

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