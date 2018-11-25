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Kadıköy'de kadına yönelik şiddet protesto edildi

Kadıköy’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen kadınlar, kadına şiddeti protesto etti.

Kadıköy'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen kadınlar, kadına şiddeti protesto etti.


Kadıköylü kadınlar kadınlara yönelik şiddete karşı Süreyya Operası önünde bir araya geldi. Eylem nedeniyle polis cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Türkiye'de yaşanan farklı olaylarda hayatını kaybeden bazı kadınların yakınları da eyleme destek verdi. Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kadınlar eylemde yasaların uygulanmasını isterken, kadına şiddetin de son bulmasını istediler. Açıklamaların ardından yapılması planlanan yürüyüş ise polisin izin vermemesi üzerine gerçekleşmedi. Eylem olaysız bir şekilde sona erdi.

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