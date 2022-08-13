Kadıköy'de kafede tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren H.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de Mihriban Arduç (63) beraber yaşadığı ve aynı iş yerini beraber işlettiği H.A. (63) tarafından kafede silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan H.A. olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Mihriban Arduç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarda, şahıs aynı gün Kadıköy Bostancı'da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.