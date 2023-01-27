Kadıköy'de kaldırımların özgürleştirilmesi için ikinci adım

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırım işgali ve bunun önemli aktörü haline gelen skuter ve türevleriyle ilgili olarak harekete geçmiş ve toplatılma kararı verilen skuterlerin şirket yetkilileriyle 23 Ocak Pazartesi günü bir araya gelmişti. Çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Odabaşı kaldırımlarda yaya geçişini engelleyecek motosiklet, masa, sandalye ve reklam panolarının da kaldırılması için çalışma yapacaklarını söylemişti. Bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla kaldırımlara park ederek yayaların yürüme hakkını ellerinden alan kurye firmaları, işletmeler ya da özel kişilere ait motosikletlerin kaldırımlar üzerinde park yapmalarına asla müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Odabaşı 1 Şubat Çarşamba gününe kadar süre verdi.

Odabaşı süre verdi

Odabaşı yayaların yürümesini engelleyen her türlü araç ve gereçleri kaldırmaları, bunun için de gerekli düzenlemelerini yapmaları için işletmelere 1 Şubat Çarşamba gününe kadar süre verdi. Odabaşı şunları söyledi: “Son günlerde kamuoyu tartışmalarının odağında yer aldığı üzere, ilçemiz Kadıköy'de sayısı kontrolden çıkan ve gelişigüzel parklanmalar sebebiyle yayaların kaldırımlarda yürümesine engel oluşturan elektrikli skuterlere dair birtakım sıkı tedbirler almış bulunmaktayız. Bu çerçevede, Kadıköy'de hizmet veren elektrikli skuter firmalarının temsilcilerini 23 Ocak Pazartesi günü Kadıköy Belediye Başkanlığı Binası'nda ağırlamış; aynı gün basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, sürecin sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi için bütün paydaşların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini de kamuoyuyla paylaşmıştım. Kadıköy Belediyesi olarak kaldırımların özgürleştirilmesi için alacağımız tedbirlerin sadece elektrikli skuterlerle sınırlı kalmayacağının bilinmesini isterim. 1 Şubat Çarşamba gününden itibaren kaldırımlara park ederek yayaların yürümesini engelleyen kurye firmaları, işletmeler ya da özel kişilere ait motosikletlerin kaldırımlar üzerinde park yapmalarına asla müsamaha gösterilmeyecektir. Aynı şekilde bakkal, büfe, manav, market ya da benzeri işletmelerin, yayaların yürümesini engelleyecek şekilde kaldırımlara konan her türlü eşya, araç ve gereçleri gerekli düzenlemeleri yapmaları için bu işletmelere tanıdığımız süre olan 1 Şubat Çarşamba gününden itibaren ekiplerimiz tarafından kaldırımlardan toplanacaktır.”

Odabaşı açıklamasını, kaldırımların özgürleşmesi için aldıkları kararlara destek sunan Kadıköylü komşularına teşekkür ederek bitirdi.