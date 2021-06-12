Kadıköy'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden 2 kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de D-100 karayolunda Göztepe yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Masa ve sandalyelerle yüklü kamyonun kasasındaki 2 kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, yüklerin üzerinde giden kişilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.