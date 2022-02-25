Kadıköy'de kamyonet orta refüjü aşıp yan yattı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, orta refüjü aşıp park halindeki 2 motosiklete çarptı. Çarpmanın ardından 5 metre sürüklenen kamyonet yan yattı. Kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza, Kadıköy Bostancı Mahmut Şevket Paşa Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 VJ 8002 plakalı kamyonet sürücüsü Suat Yörüdü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aştı. Park halindeki 2 motosiklete çarpan kamyonet yaklaşık 5 metre sürüklenerek yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan olay yeri dron ile havadan görüntülendi.

Orhan Özistanbul, “Araç karşı tarafa istikamet ediyordu. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje girince 2 motosiklete çarptı. Kamyonet bayağı sürüklendi. Çok şükür kazada yaralılar yok.” dedi.