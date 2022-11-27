Kadıköy'de kasklı şahıs, önce otomobilin camını kırdı ardından otomobilin hayalet göstergesini çaldı

Kadıköy'de kasklı bir kişi, gözüne kestirdiği park halindeki otomobilin camını kırıp içeri girerek otomobilin hayalet göstergesini ve araç sahibine ait kişisel eşyalarını çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, kasklı bir şahıs, gözüne kestirdiği park halindeki otomobilin yanına yaklaştı. Şahıs, ardından etrafı kolaçan ettikten sonra camı kırıp otomobilin içine girerek otomobilin hayalet göstergesini ve araç sahibine ait olan kişisel eşyaları çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kasklı şahsın park halindeki araca yaklaştığı ardından camı kırarak otomobile girdiği görülüyor.