Kadıköy'de kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kadıköy'de kontrolden çıkan cip yol ayırımındaki bariyerlere çarptı. Cipin sürücüsü hafif yaralanırken araçta ağır hasar meydana geldi.

Kaza, Kadıköy Atatürk Caddesinde 18.40 sıralarında meydana geldi. Atatürk Caddesinde Ataşehir yönüne seyir halinde olan 34 RFA 39 plakalı Volkswagen marka Sarper Barki kontrolündeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bağlantı yoluna savrulan cipin sürücüsü Sarper Berki hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cip sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Atatürk Caddesi Ataşehir Bağlantı yolu geçici süreyle trafiğe kapandı. Kaza yapan cip hurdaya döndü.