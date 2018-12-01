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Kadıköy'de köpeğe şiddet kamerada

Kadıköy’de bir şahıs evinin balkonunda bir köpeğe şiddet uyguladı.

Kadıköy'de bir şahıs evinin balkonunda bir köpeğe şiddet uyguladı. Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Köpek polis ekiplerince koruma altına alınırken şiddet anları cep telefonu kameralarına yansıdı.


Kadıköy Acıbadem'de bir şüpheli şahıs evinin balkonunda köpeğe şiddet uyguladı. Köpeğin acı dolu çığlıklarını duyan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri köpeği koruma altına aldı. Şahsın köpeğe şiddet uyguladığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.


Görüntülerde, şahsın köpeğe vurduğu görülürken köpeğin acı dolu çığlıkları da duyuluyor.

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