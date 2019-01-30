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Kadıköy'de korkutan yangın

Kadıköy’de dört katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Kadıköy'de dört katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlere itfaiye müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Kadıköy Fikirtepe Dumlupınar Mahallesi Uyum Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çatı alevlere teslim oldu. Yangına Kadıköy itfaiyesi müdahale ederken, vatandaşlar korku dolu gözlerle yangını izledi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan, binadan yükselen alevler kameralarca kaydedildi. Görüntülerde çatı adeta alev topuna dönüyor.

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