Kadıköy'de korsan değnekçi kıskıvrak yakalandı

Kadıköy'de aracını park etmek isteyen sürücülerden hukuksuz bir şekilde para talep eden değnekçi yakayı ele verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Korsan Otoparkçılık (Değnekçilik)” konusu ile ilgili Kadıköy ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; Kadıköy ilçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde aracını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep ettiği belirlenen V.K. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahsa, 2 bin 918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem yapıldı.