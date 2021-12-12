Kadıköy'de ‘Kutupsuz' sergisi sanatseverlerle buluştu

Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün ‘Kutupsuz' adlı resim sergisi, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını açtı.

Genç sanatçı Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün felsefi bakış açısıyla soyut planı öne çıkardığı ve eserlerinde tasavvuftan estetiğe bir yolculuk yaşattığı ‘Kutupsuz' sergisi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverlere kapılarını açtı. 11-24 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergide 40'dan fazla eser yer alıyor. Sanatçının eserlerinde ortaya çıkardığı özgün soyutlamalar ise dikkat çekiyor.

“Sanat ne kadar uzun ömür ne kadar kısa”

Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün kendisi gibi sanatçı olan babası Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu sergiye ilişkin olarak, “Belli bir çevrenin ancak kendi dünya görüşleriyle bütünleştirdiği, bunun dışındakileri de anlamakta zorlandığı bir yapısı var. Halbuki felsefe dediğimiz şey dünyanın neresinde olursa olsun bir tabanı olan, insanı merkez alan, onunla ilgili birtakım şeyleri kurcalayan bir dalın adıdır. Dolayısıyla dünün bilgileri üzerine kendi bilgilerinizi eklediğiniz, ürettiğiniz

her şey sizin felsefi bir boyutta onun dışa vurulması ile birlikte sanat olarak ortaya çıkar. Daha doğrusu kişinin kabiliyetleri ile bilgilerinin bileşiminden meydana gelen bir olaydır sanat. Yoksa salt kabiliyet insanı bir yere götürmez. Bu da uzun müddet çalışmayı gerektirir. Eskiler şöyle der; sanat ne kadar uzun ömür ne kadar kısa. Sergi açılışımız da çok güzel ve keyifli oldu. Gerek meslektaşlarımız gerek ise Aslıhan Hanım'ın öğrencileri böyle bir günde onu yalnız bırakmadı. Sergimiz Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde 24 Aralık'a kadar açık olacak” diye konuştu.