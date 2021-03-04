Kadıköy'de maç sonu saha karıştı

Hakem Ümit Öztürk, Antalyasporlu kaleci Boffin'e maç sonunda kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig'de Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup etmesinin ardından saha içi karıştı. Soyunma odasına giden Antalyaspor'un kaleci Boffin, yedek kulübesinin arkasındaki tribünlere doğru ettiği küfür sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bir diğer Antalyasporlu futbolcu Nuri Şahin ise tribünlere tepki gösterdi.