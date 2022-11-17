Kadıköy'de metrobüsün duvara çarptığı kaza kamerada

Kadıköy'de perondan dışarı fırlayan bir metrobüs, otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçerek duvara çarptı. Metrobüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadıköy'de Söğütlüçeşme metrobüs durağında meydana geldi. Sürücü T.A.'nın kontrolünden çıkan ve içinde sadece sürücünün bulunduğu metrobüs, perondan dışarı fırlayarak otomobillerin geçiş yaptığı yolun karşısına geçip duvara çarparak durdu. M.G. ve N. T. isimli vatandaşların yaralandığı kaza nedeniyle çevredekiler de büyük panik yaşadı. Sürücü T.A.'nın, metrobüsü arızasından dolayı park yerine götürdüğü esnada frenlerinin tutmaması üzerine duvara çıktığını belirttiği öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Perondan çıkan metrobüsün yolun karşısına geçip duvara çarptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde peronda ilerleyen metrobüs perondan dışarı çıkıyor ve yolun karşısına geçip duvara çarpıyor. Çevredekiler de metrobüsün yanına koşuyor.