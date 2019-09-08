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Kadıköy'de milli kick boksçunun yan bakma cinayeti kamerada

Kadıköy’de milli kick boksçu, yan baktıkları iddiasıyla tartıştığı şahıslardan birini bıçakladı.

Kadıköy'de milli kick boksçu, yan baktıkları iddiasıyla tartıştığı şahıslardan birini bıçakladı. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.


İddiaya göre, Kadıköy'deki önceki gece kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanına giden milli kick boksçu Berke Şahin, çıkışta iki motosikletçiyle tartışmaya başladı. “Yan bakma” meselesi yüzünden çıkan kavgada milli sporcu iki şahsı darp etti. Şahin, olay yerinden ayrılan şahısları motosikletle takibe aldı. İki kişiden birini kıstırdığı çıkmaz sokakta tekrar darp eden Şahin, şahsı bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından milli sporcu Berke Şahin, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındı. Şahin'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sporcunun şahsı kovaladığı ve darp edildiği görüldü.

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