Kadıköy'de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kayıplara karıştılar

İstanbul'da Kadıköy merkezli bir mücevher firması, Türkiye genelinde iddiaya göre 110 bin kişiyi yaklaşık 250 milyon Dolar dolandırarak kayıplara karıştı. Kadıköy'de bulunan mağaza önünde toplanan mağdurlar dolandırıldıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kadıköy'de bir mücevher firması, oluşturduğu sistem ile iddiaya göre Türkiye genelinde iddiaya göre yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon Dolar dolandırarak kayıplara karıştı. Şirket oluşturduğu sistem ile yatırımcılara değerli olduğu iddia edilen taşlar satarak bu taşları alan yatırımcılara bir süreliğine haftalık ve yıllık getiri sağladı. Sisteme dahil olan vatandaşlar ise durumu yakınlarına da bildirerek sisteme daha fazla kişiyi dahil etti. Şirketin bu sayede merkezi İstanbul olmak üzere, Yalova, İzmit, Antalya ve Trabzon'da işletme açarak daha fazla güven kazandığı iddia ediliyor. Şirketin bir süre sonra müşterilerine para göndermemesi üzerine, Türkiye genelinde mağdur olan 10 binlerce kişi dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar soluğu mahkemede aldı. Mücevher şirketinin yöneticileri ise kayıplara karıştı. Mağdur olan bir grup ise şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan işletmesinin önüne gelerek eylem yaptı.

“10 milyon Liranın üzerinde kaybımız var”

İsmini vermek istemeyen mağdur, “Kuyumculuk firması ürün karşılığında para yatırıyorsunuz, yatırdığınız para karşılığında da sizlere haftalık olarak yüzde 8, yüzde 10 geri dönüş yapıyorlar. Ama yaklaşık bir buçuk aydır kimse parasını alamıyor. Şirket tarafından hep oyalama taktikleri ile oyalıyorlar. Bizim 10 milyonun üzerinde bir kayımız var. Biz paramızı alamadığımızdan dolayı yasal süreçleri başlattık, haciz işlemlerini yaptırdık. 2 kişi de bu konuyla alakalı tutuklu. Firma aslen Ukraynalı olduğu için asıl yöneticiler yurt dışına kaçtılar. 110 bin civarı mağdur var, yaklaşık 250 milyon dolarlık da bir vurgun yapılmış” dedi.

“Siz dahil olduysanız birilerini de dahil edeceksiniz”

Bir başka mağdur ise, “Beni buraya davet eden bir yakınım. Bir Pazar günü Bağdat Caddesinde bir kahve içelim dedi. Eşimle birlikte geldik, aşağıda eğitim vardı eğitime katıldık ve sistemi anlattılar. İlk geldiğimde eğitimin ortalarına geldiğim için çok anlayamadım. Eğitimin sonlarına doğru eşime kalk gidelim fiyatlar çok uçuk dedim. Karar verdik daha sonrasında tekrar geldik. 4 defa geldim 5. defa anlamaya çalıştım. Sonuç olarak, siz dahil oldunuz birilerini dahil edeceksiniz, ilk satırda ya da ikinci satırda ikinci kişi ne kadar alışveriş yaparsa o sizin hesabınıza yazılıyor. Yani uçuk rakamların toplamı alttaki kişilerin alışverişine bağlı” şeklinde konuştu.