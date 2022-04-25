İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadıköy'de müsilajı andıran görüntü

Kadıköy’de Caddebostan Sahilinde oluşan, müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti.

Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde oluşan, müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti. Denizin kıyı kesiminde oluşan ve akıllara müsilajı getiren tabaka dronla havadan görüntülendi.



Geçen yıl Marmara Denizini müsilaj kaplamış, Marmara denizinin korkulu rüyası haline gelmişti. İstanbul'da havaların ısınmasıyla Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde denizin yüzeyinde müsilajı andıran görüntüler oluştu. Havadan çekilen görüntülerde müsilaja benzeyen tabakanın nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Nisan ayının son günlerinde ortaya çıkan görüntüler akıllara müsilajı getirdi. Öte yandan, kıyıda oluşan müsilaja andıran havadan dron ile görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.