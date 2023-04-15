Kadıköy'de müsilajı andıran görüntü

Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nde oluşan ve müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti. Denizin kıyıya yakın kesiminde oluşan ve akıllara müsilajı getiren tabaka dronla havadan görüntülendi.

İki yıl önce Marmara Denizini müsilaj kaplayarak, Marmara Denizi'nin korkulu rüyası haline gelmişti. İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denizin yüzeyinde müsilajı andıran görüntüler oluştu. Havadan çekilen görüntülerde müsilaja benzeyen tabakanın nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıllarda Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Nisan ayının ortalarında ortaya çıkan görüntüler akıllara müsilajı getirdi. Öte yandan, deniz kıyısında oluşan ve müsilajı andıran tabaka havadan dron ile görüntülendi.