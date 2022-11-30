Kadıköy'de neden ceza yediğini anlamayan yabancı uyruklu sürücü: “Vallahi anlamadım”

Kadıköy'de polisin trafikte yaptığı denetimde durdurulan ve içerisinde İranlı bir erkek ile kadının bulunduğu kiralık otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Polis alkollü araç kullanması nedeniyle ceza yazdığı İranlı sürücüye ceza almasının sebebini açıklarken, Türkçe bilmeyen ve olayı anlamayan İranlı sürücü ise polise ‘Vallahi ben anlamadım' dedi. Olay yerine gelen başka bir İranlı erkek ile kadın şahıs ise kendilerini görüntüleyen gazetecilerle tartıştı. İranlı kadın gazetecilere ‘beni çekemezsiniz sizi şikayet edeceğim' dedi. Erkek şahsın ise kendisini görüntüleyen kameramanın arkasına geçmeye çalışması ilginç anlara sahne oldu.

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında, içerisinde İranlı bir erkek ile İranlı bir kadının bulunduğu kiralık otomobil durduruldu. Sürücüye, alkollü olduğunun anlaşılması nedeniyle cezai işlem uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Türkçe bilmeyen ve neden ceza aldığını anlamayan sürücüye trafik polisi olayı açıklamaya çalıştı. Ceza yiyen sürücünün ise polise ‘Vallahi ben anlamadım' dediği görüldü.

İranlı çiftin Türkiye'ye gelmesine ve burada otomobil kiralamasına yardımcı olan başka bir İranlı kadın ve erkek çift de olay yerine geldi. İranlı kadın ve erkek şahıs kendilerini görüntüleyen basın mensupları ile tartışmaya başladı. Basın mensuplarına tepki gösteren kadının ‘Beni çekemezsiniz, hangi kanaldasınız, sizi şikayet edeceğim. Siz neden beni film çekiyorsunuz' dediği görüldü. İranlı erkek şahıs ise kendisini görüntüleyen kameramanın arkasına geçmeye ve kameraya müdahale etmeye çalıştı. Şahsın kameramanın arkasına geçme çabası ilginç anlara sahne oldu.