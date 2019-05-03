Kadıköy'de önce çevreye ateş açtılar sonra da polisle çatıştılar: 2 yaralı

Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi'ne lüks bir arazi aracıyla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir iş yeri ile çevresine ateş açılması sonucu iki kişi yaralanırken, kurşunlar bir iş yeri ile bir apartmana da isabet etti.

Olay saat 04.00 sularında Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olduğu belirlenen bir tekel bayinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirsiz kişi yada kişiler, lüks arazi aracıyla gelerek, iş yeri ile çevreye rast gele ateş açtı. O sırada cadde üzerinde bulunan iki kişi rast gele sıkılan mermilerle yaralandı, bazı mermiler iş yerinin camına isabet etti.

O esnada cadde üzerinde devriye görevi yapan Kadıköy İlçe Emniyetine bağlı ekipler, silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine geldi, ancak şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay yerine takviye ekip ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Haydarpaşa Numune Hastanesine götürdü. Yaralılardan birisinin durumunun ağır diğerinin ise hafif olduğu öğrenildi.

Polisle çatıştılar

Olay esnasında devriye görevi yapan polisleri de hedef alan zanlı ya da zanlılar polisle çatıştı. Çatışma sonrasında polis çevrede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Çok sayıda boş kovan bulundu

Saldırıda kullanılan boş kovanları toplayarak, saldırganların izini süren olay yeri inceleme ekipleri 50'nin üzerinde boş kovanı olay yerinden delil olarak aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olayda polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de topladı. Olay yerinden geçmek isteyen vatandaşları arka sokaklara yönlendiren ekipler, kurşunların isabet ettiği tekel bayii ve aynı hizada yer alan bir apartman dairesinin camı ile bir mağazanın camını da fotoğrafladı.

“Biz alıştık buna”

Aynı adreste geçen hafta içerisinde de silah seslerinin yükseldiğini belirten mahalleli, “Ama biz alıştık artık buna, bundan bir ay önce yani tam olarak hatırlayamıyorum ama burada yine silah atıldı. İlk atılan tabancaydı ama ikinci atılan seriydi yani tabanca gibi bir şeydi. Ben de merak ettim şimdi bir daha ateş edilince onu merak ettim, polislere mi ateş ettiler diye onun için dedim yani gördüğüm bir şey olsa zaten söylerim” ifadelerini kullandı.