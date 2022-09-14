İhlas Haber Ajansı

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Kadıköy'de otomobile çarpan moto kurye yerde metrelerce sürüklendi

Kadıköy’de seyir halinde olan bir moto kurye, yol üzerinde seyir halinde olan otomobile çarparak yere düştü.

Kadıköy'de seyir halinde olan bir moto kurye, yol üzerinde seyir halinde olan otomobile çarparak yere düştü. Yerde sürüklenen moto kurye, bir dükkana ait tabelaya çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Bostancı Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir moto kurye, aynı istikamette ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen moto kurye, yerde sürüklenerek cadde üzerinde bulunan bir dükkana ait tabelaya çarparak durabildi. Yaralanan kuryenin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olaya tanık olan vatandaş, “Gece saat 23.00 gibi burada dükkanın önünde duruyorduk biz, motorcu arkadaşın kayma sesini duyduk. Arkadaşlar ile toplandık, tabelaya çarptı, herhangi bir yaralanma olmadı” dedi.

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