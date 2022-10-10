Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

Kadıköy'de yaşanan patlama sonrası daire içerisinde yaralı olarak mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı.

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde yaşanan patlama sonrası ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Patlamanın nedenine ilişkin bina içerisinde yürütülen çalışmalar esnasında da dairede yaralı olarak mahsur kalan bir kedi bulundu. Durumu fark eden ekipler, yaralı kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak Kadıköy Belediyesi veteriner ekiplerine teslim etti. Kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.