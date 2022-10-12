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Kadıköy'de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı

Kadıköy Fikirtepe’de geçtiğimiz Pazar günü bir binada patlama meydana gelmiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kadıköy Fikirtepe'de geçtiğimiz Pazar günü bir binada patlama meydana gelmiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın yaşandığı binanın iş makinesi ile yıkımına başlandı.


Kadıköy Fikirtepe'de geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken duvarları yıkılan binada büyük maddi hasar oluştu.


Patlamanın yaşandığı binanın yıkımına bugün başlandı. Binada iş makinesiyle yıkma çalışmaları yürütüldüğü görüldü.

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