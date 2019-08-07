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Kadıköy'de plaj voleybolu turnuvasında gençler ve ustalar bir arada

Kadıköy Belediyesi, 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Kalamış Sahili’nde plaj voleybolu turnuvası düzenliyor.

Kadıköy Belediyesi, 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Kalamış Sahili'nde plaj voleybolu turnuvası düzenliyor. 20 yaş altı genç kızlar, 21 yaş altı genç erkekler ve eski profesyonel voleybolculardan oluşan takımlar, Kalamış sahilindeki kumlarda kıyasıya yarışacak.


İstanbul'un şehir içinde kalan nadir plajlarından biri olan Kalamış Sahili, plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yapacak. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 3 kuşak voleybolcular ter dökecek. U21 erkek, U20 kadın ve voleybola katkı sağlamış olan efsane voleybolculardan (veteranlar) oluşan üç kategorinin yer alacağı turnuvada, her kategoride 16 takım yarışacak. Turnuvada dereceye girenlere ödüller verilecek. Veteranların yer alacağı kategoride erkek oyuncuların en az 40 yaşında olması ve 2 erkek 1 kadından oluşacak takımda üç oyuncunun toplam yaşının en az 101 olması gerekiyor.

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