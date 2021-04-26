Kadıköy'de polis ekiplerinden kadınlara "KADES" bilgilendirmesi

Kadıköy'de kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması, polis ekipleri tarafından vatandaşlara tanıtılırken aynı zamanda Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Destek" yazılı el broşürleri Kadıköy'de, polis ekipleri tarafından kadınlara bilgi verilerek dağıtıldı. Yapılan bilgilendirme çalışmasında "KADES" uygulamasının kolaylıkla indirilebileceği ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiği, acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği, bunun üzerine en yakın ekibin kısa süre içerisinde olaya müdahale edeceği anlatıldı.

Bilgilendirme broşüründen alan Naciye Ülker “ Uygulama gerçekten çok güzel. Kendimi güvende hissediyorum. Aynı evimin alarmı gibi. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.