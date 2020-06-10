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Kadıköy'de ‘sahte alkol' operasyonu

İSTANBUL (İHA) – Kadıköy’de polis ekiplerince sahte alkol üreterek internet üzerinden satış yapan bir eve düzenlenen operasyonda 500 litre etil alkol ile 100 litre satışa hazır hale getirilen sahte içki ele geçirildi.

İSTANBUL (İHA) – Kadıköy'de polis ekiplerince sahte alkol üreterek internet üzerinden satış yapan bir eve düzenlenen operasyonda 500 litre etil alkol ile 100 litre satışa hazır hale getirilen sahte içki ele geçirildi.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden sahte alkol satışı yapıldığının tespiti üzerine harekete geçti. Sahte alkol üretimi ve satışının Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının en üst katındaki dairede yapıldığı belirlendi. Daireye operasyon yapan ekipler, 60 yaşındaki B.Ç.'yi gözaltına aldı. Baskın sırasında 5 litrelik bidonlar halinde 500 litre etil alkol, 30 bin adet aroma ve rakı kiti etiketi, 100 litre satışa hazır hale getirilen votka, rakı ve viski ile alkol üretiminde kullanılan çeşitli hammaddeler ele geçirildi.

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