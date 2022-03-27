Kadıköy'de seyir halindeki lüks araç alev alev yandı

İstanbul Kadıköy'de bir sürücü lüks aracıyla seyir halinde olduğu sırada otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Aracını yol kenarına çekerek inen sürücünün yanan otomobilini itfaiye ekipleri söndürdü. Aracın alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 LL 0358 plakalı Mercedes marka araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek aracını sola çekti. Kısa sürede yoğun duman oluşan aracın motor kısmını alevler sardı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.