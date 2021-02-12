Kadıköy'de şiddetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Kadıköy'de gece başlayan sağanak yağmur ve rüzgar devam ederken, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki defne ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı motorlu testereyle keserek aracın üzerinden kaldırdı. Ağacın devrildiği anda otomobilde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Kadıköy'de Fener Kalamış Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın erken saatlerinde de devam etti. Yağmurun ve şiddetli rüzgarın etkisiyle bir site bahçesinde bulunan defne ağacı gövde kısmından kırılarak park halindeki 34 CBG 13 plakalı Nissan markalı Juke model otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motorlu hızar ile ağacı parçalara ayırarak otomobilin üzerinden kaldırdı. Ağacın devrildiği anda otomobilde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobili üzerine ağaç devrilen Altuğ Öncü, "Hava muhalefetleriyle yaşamayı öğreniyoruz. Dün gece rüzgarı fark ettik ama böyle olacağını düşünemedik. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zararımızın ne olduğunu o zaman öğreneceğiz" diye konuştu.