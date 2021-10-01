Kadıköy'de sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri taksi denetimi yaptı. İki taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle toplam 288 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler taksicilerin kısa mesafede yolcu turist seçmeleri veya taksimetre açmama gibi konularla ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 2 taksi sürücüsüne toplam 288 TL cezai işlem uygulandı. Denetim yapan sivil trafik polisleri ticari taksi sürücülerinin taksimetre açıp açmadıklarını, ehliyet, ruhsat ve evraklarını kontrol etti.