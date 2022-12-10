Kadıköy'de sivil trafik polislerinden minibüslere denetim

Kadıköy'de sivil trafik polisleri, minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Minibüslere yolcu olarak binen polisler, minibüs şoförünü sıkı denetime alarak ihlal yapıp yapmadığını tespit etti. Kural ihlalinde bulunan sürücüler güzergah üzerinde bulunan kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Minibüse yolcu olarak binen sivil trafik polisleri, sürücüleri sıkı denetime aldı. Kural ihlali yapan sürücülere kendilerini tanıtan sivil trafik ekipleri, güzergah üzerinde resmi ekiplerin bulunduğu bölgede aracı durdurarak, sürücü ve yolcuları bilgilendirdikten sonra cezai işlem uyguladı. Denetlenen 10 minibüs sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, durak harici yolcu indirmek, fazla yolcu almak, saygısız araç kullanmak, seyir halinde cep telefonu ile oynamak, yayaya yol vermemek ve emniyet kemeri takmamaktan toplamda 4 bin 384 TL para cezası kesildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takılı olmadığı için cezai işlem uygulanan Özkan Kayacık, “Kırmızı ışıkta geçmişim ama fark etmedim. Bilerek yapılan bir şey değil kusura bakmayın. Kemer takılıydı para verirken döndüğümde çıktı, yukarıya taktığım için. Bundan sonra dikkat edeceğim” dedi. Minibüs şoförlerinden Sergen Ogün Çetiner ise “Emniyet kemerinden dolayı cezai işlem uygulandı, ayakta yolcu yoktu. Yanaşırken polis kimliğini gösterdi, ben de yanaştım. Böyle uygulamaları yapmaya devam etsinler. Bizim kemerden oldu başkaları başka durumlarla karşılaşabilir” diye konuştu.